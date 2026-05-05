В ростовском историческом парке «Россия – моя история» состоятся события, посвященные Великой Победе

Праздничные мероприятия охватят парки по всей стране. Программа объединит концерты, выставки, лекции, кинопоказы, реконструкции, мастер-классы и патриотические акции.

В Ростове 8 мая пройдет творческий концерт от Южной таможенной академии. Кроме того, 8-9 мая запланированы мультимедийные выставки «Женское лицо Победы Дона», «Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной войны» и «Незамеченные». А 9 мая по партнерскому проекту Национального центра «Россия» откроется экспозиция «День Победы» с мастер-классами, выставкой военного оружия и патриотическими кинопоказами.

Центральные же события пройдут в Москве в историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ. Там в День Победы состоится концерт песен военных лет с участием солистов Государственного академического русского народного ансамбля «Россия». Также реконструкторы будут разыгрывать сцены из жизни военных лет, проведут мастер-классы по танцам 1940-х годов.

Фото: «Россия — Моя история»