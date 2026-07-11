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В Ростовской области задержали перевозчика 1,6 тонны нелегального бензина

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Житель Кубани вез бензин в бочках для продажи в ДНР и ЛНР.

Новости Ростовской области

В Ростовской области задержали 50-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в нелегальной перевозке топлива для последующей продажи. Мужчина перевозил в грузовом фургоне Ford Transit  1,6 тонны бензина, разлитого в восемь бочек, без соответствующего оборудования для транспортировки опасных грузов.

Инцидент произошел в Матвеево-Курганском районе в ходе оперативных мероприятий, направленных на выявление нарушений в сфере оборота топлива.

«Задержанный пояснил, что в течение недели по договоренности с операторами автозаправочных станций приобретал бензин на различных АЗС в городах Горячий Ключ и Краснодар», — сообщает пресс-служба донского Главка.

Чтобы обойти системные ограничения по наливу, топливо отпускали в металлические бочки объемом 200 литров, которые не соответствуют требованиям ГОСТ по пожарной безопасности. Перевозить груз планировалось через территорию Ростовской области для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам жителям ДНР и ЛНР.

Топливо изъяли из оборота, автомобиль поместили на специализированную стоянку. Водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки опасных грузов.

В настоящее время проводятся мероприятия по привлечению к ответственности должностных лиц АЗС, допустивших нарушения при оказании услуг. За несоблюдение требований пожарной безопасности им грозит штраф от 300 до 400 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали о том, В Ростовской области ввели лимиты на продажу топлива на АЗС.

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

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Таганрогская правда

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