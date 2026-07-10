В Ростовской области ввели лимиты на продажу топлива на АЗС

Владельцы легковых авто могут покупать не более 30 литров бензина и 60 литров дизтоплива на одну машину.

В Ростовской области ввели временные лимиты на продажу топлива на автозаправочных станциях. Такое решение принято для стабилизации рынка и предотвращения спекулятивного спроса на фоне сложной логистической обстановки и ремонта нескольких нефтеперерабатывающих заводов в стране.

Как сообщили в региональном правительстве, вопрос с обеспечением топливом обсуждался на заседании регштаба под руководством заместителя губернатора Игоря Сорокина. Он пояснил, что введенные ограничения направлены в первую очередь на то, чтобы гарантировать бесперебойную работу социально значимых отраслей.

Согласно новым правилам, для владельцев легковых автомобилей установлены следующие нормы: не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизельного топлива на одну машину. Для грузового и специализированного транспорта лимит по дизелю составляет 200 литров, а для пассажирских автобусов, работающих на межрегиональных маршрутах, — до 300 литров.

При этом без ограничений и в приоритетном порядке топливо отпускается автомобилям экстренных и оперативных служб, предприятиям ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, РЖД, а также пассажирскому транспорту, который обслуживает муниципальные и межмуниципальные маршруты.

Ситуация с обеспечением топливом находится под постоянным контролем правительства России. В Ростовской области еженедельно проходят заседания штаба с участием руководителей крупнейших нефтяных компаний. По данным мониторинга, физические запасы топлива в регионе есть, поставки идут непрерывно, в том числе за счет ресурсов других нефтеперерабатывающих заводов страны.

Министерство промышленности и энергетики региона ежедневно отслеживает наличие топлива на АЗС. Жителей просят сохранять спокойствие, не создавать искусственный дефицит и заправляться только по мере необходимости.

Ранее мы рассказывали о том, что нелегальная торговля дизтопливом выявлена в двух точках Ростовской области.

Фото из архива

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