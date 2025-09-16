Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области волк напал на 8-летнего ребенка

На чтение 1 мин Просмотров 74 Опубликовано

В Ростовской области сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения волка на 8-летнего мальчика, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Новости Ростовской области

Инцидент произошел в Гуково. Врачи одного из медучреждений сообщили в полицию о том, что к ним поступил ребенок с множественными ранами. Сотрудники правопорядка выяснили, что компания школьников отправилась в гости к однокласснице, у которой дома живет волк. Девочка решила показать животное друзьям и  открыла вольер. Тогда волк напал на мальчика, который стоял к нему ближе всех.

«Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — пишет источник.

Фото Image by DejaVu Designs on Freepik

волк нападение на ребенка новости происшествия Ростовская область
