В Ростовской области трехлетний малыш упал с четвертого этажа

В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели трехлетнего мальчика, который выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Трагедия случилась 11 сентября в Ростове на улице Вятской. Малыш остался без присмотра в квартире. О взобрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна на четвертом этаже дома. С тяжелыми травмами ребенка доставили в больницу, где он 12 сентября скончался.

«Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение», — пишет источник.

Фото rostov.sledcom.ru