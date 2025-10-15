В Ростовской области в страшной аварии с фурой насмерть разбился водитель легковушки

14 октября на трассе в Ростовской области во время лобового столкновения с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 14.45 на 306 км автодороги Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск в Белокалитвинском районе. По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля «ВАЗ 212140» не справился с управлением. Он вылетел на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Foton в составе полуприцепа Schmitz, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» погиб на месте аварии. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото Госавтоинспекции РО