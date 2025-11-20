Каким будет МРОТ у жителей Таганрога в 2026 году

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится более чем на 20% и составит 27 093 рубля.

20 ноября Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении МРОТ.

«С 1 января 2026 года увеличение минимального размера оплаты труда коснется более 4,5 млн работающих граждан», — сообщает официальный портал Государственной Думы РФ.

Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отмечал, что «поэтапное, ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда — одна из национальных целей развития, определенных Указом Президента. К 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей».

Напомним, от величины МРОТ зависят выплаты по больничным, беременности, родам и другие меры соцподдержки.

Последнее повышение уровня минимальной оплаты труда проводилось с 1 января 2025 года. МРОТ вырос на 3 198 рублей — с 19 242 рублей до 22 440 рублей. С 1 января 2026 года МРОТ увеличится на 4 653 рубля.

Отметим, что выплачивать сотруднику заработную плату ниже МРОТ работодатель не имеет права. При этом надбавки, премии, выплаты за особые условия труда и другие материальные поощрения в минимальную зарплату не входят.

Фото из архива «Таганрогской правды»