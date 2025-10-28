В Ростовской области полиция задержала двух браконьеров с крупным уловом

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

В Волгодонске сотрудники линейного отдела полиции совместно с инспекторами Росрыболовства задержали двух местных жителей за незаконный вылов рыбы. Мужчины 62 и 54 лет из Дубовского и Новоазовского районов подозреваются в браконьерстве на Цимлянском водохранилище.

По данным правоохранителей, браконьеры использовали металлическую лодку и запрещенные орудия лова — ставные лесковые сети общей протяженностью 300 метров. В ходе операции изъято более 380 особей рыбы, включая азово-черноморскую шемаю и плотву. Предварительный ущерб оценивается в сумму свыше 240 тысяч рублей.

«В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Задержанным избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее мы рассказывали, что на Веселовском водохранилище задержали браконьера за вылов сельди.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО