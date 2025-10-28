Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области полиция задержала двух браконьеров с крупным уловом

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

Новости Ростовской области

В Волгодонске сотрудники линейного отдела полиции совместно с инспекторами Росрыболовства задержали двух местных жителей за незаконный вылов рыбы. Мужчины 62 и 54 лет из Дубовского и Новоазовского районов подозреваются в браконьерстве на Цимлянском водохранилище.

По данным правоохранителей, браконьеры использовали металлическую лодку и запрещенные орудия лова — ставные лесковые сети общей протяженностью 300 метров. В ходе операции изъято более 380 особей рыбы, включая азово-черноморскую шемаю и плотву. Предварительный ущерб оценивается в сумму свыше 240 тысяч рублей.

«В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Задержанным избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее мы рассказывали, что на Веселовском водохранилище задержали браконьера за вылов сельди.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

браконьеры полиция происшествия Ростовская область рыба Цимлянское водохранилище
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru