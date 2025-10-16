Главная » Новости Ростовской области

Дончанину грозит до 5 лет колонии за незаконный лов сельди в Веселовском водохранилище

На чтение 1 мин Опубликовано

Нанесенный биоресурсам ущерб превысил 260 тыс. рублей.

Новости Ростовской области

Сотрудники Сальского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с инспекторами Росрыболовства задержали 56-летнего жителя Сальска, который занимался незаконной добычей водных биоресурсов.

В частности, полицейские установили, что задержанный в акватории Веселовского водохранилища реки Маныч осуществлял незаконный вылов сельди с использованием запрещенного орудия лова «паук». Всего он поймал более 200 особей рыбы, нанеся ущерб свыше 260 тыс. рублей, сообщил в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

браконьерство новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru