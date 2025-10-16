Дончанину грозит до 5 лет колонии за незаконный лов сельди в Веселовском водохранилище

Нанесенный биоресурсам ущерб превысил 260 тыс. рублей.

Сотрудники Сальского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с инспекторами Росрыболовства задержали 56-летнего жителя Сальска, который занимался незаконной добычей водных биоресурсов.

В частности, полицейские установили, что задержанный в акватории Веселовского водохранилища реки Маныч осуществлял незаконный вылов сельди с использованием запрещенного орудия лова «паук». Всего он поймал более 200 особей рыбы, нанеся ущерб свыше 260 тыс. рублей, сообщил в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО.