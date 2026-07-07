В Ростовской области подросток погиб от ожогов при неосторожном обращении с легковоспламеняющейся жидкостью

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летнего ребенка. Трагедия произошла в конце июня в ночное время, когда группа подростков неосторожно обращалась с легковоспламеняющейся жидкостью.

Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, в результате инцидента один из несовершеннолетних получил термический ожог и был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался в медицинском учреждении.

«Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели и очевидцы», — говорится в сообщении.

Ход расследования взят на контроль в следственном управлении.

Ранее мы рассказывали о том, что двое 14-летних подростков на питбайке пострадали, врезавшись в иномарку.

Фото: канал в МАХ «Ростовский Следком»