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Двое 14-летних подростков на питбайке пострадали, врезавшись в иномарку

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Они выезжали с прилегающей территории и не уступили дорогу Opel.

Новости Ростовской области

В Миллеровском районе Ростовской области полиция выясняет обстоятельства аварии, в которой пострадали двое подростков. Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 июля, около 18.25 на 2-м километре + 300 метров автодороги Миллерово — Вешенская в направлении слободы Терновая, рассказали в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 14-летний водитель питбайка при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Opel, за рулем которого находился 43-летний мужчина. В результате аварии водитель питбайка и его ровесник-пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Фото: Госавтоинспекция РО

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Таганрогская правда

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