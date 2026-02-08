В Ростовской области по подозрению в нескольких угонах машин задержан 20-летний рецидивист

В Ростовской области полиция задержала подозреваемого в нескольких угонах автомобилей. Выяснилось, что 20-летний фигурант уже имеет судимости за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Как установили сотрудники уголовного розыска, 20-летний житель Ростова обнаружил на улице открытую машину. С помощью отвертки он завел двигатель, совершил поездку по городу, после чего оставил транспортное средство и скрылся. Благодаря слаженным действиям полиции, угнанный автомобиль был возвращен законному владельцу. В ходе дальнейшей проверки была также установлена причастность задержанного к еще двум аналогичным эпизодам на территории города.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото ГУ МВД по РО