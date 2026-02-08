Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области по подозрению в нескольких угонах машин задержан 20-летний рецидивист

На чтение 1 мин Просмотров 34 Опубликовано

В Ростовской области полиция задержала подозреваемого в нескольких угонах автомобилей. Выяснилось, что 20-летний фигурант уже имеет судимости за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Новости Ростовской области

Как установили сотрудники уголовного розыска, 20-летний житель Ростова обнаружил на улице открытую машину. С помощью отвертки он завел двигатель, совершил поездку по городу, после чего оставил транспортное средство и скрылся. Благодаря слаженным действиям полиции, угнанный автомобиль был возвращен законному владельцу. В ходе дальнейшей проверки была также установлена причастность задержанного к еще двум аналогичным эпизодам на территории города.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы рассказали, что полиция Таганрога задержала 19-летнего наркодилера из Хабаровского края.

Фото ГУ МВД по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru