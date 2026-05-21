В Ростовской области падение обломков БПЛА вызвало два лесных пожара в Вешенском лесничестве

В ночь на 21 мая в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки было уничтожено более 30 вражеских беспилотников. Падение обломков привело к возгораниям в Вешенском лесничестве.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, беспилотники были сбиты в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Вешенском лесничестве Шолоховского района после падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара. В настоящий момент возгорания ликвидированы», — написал губернатор в мессенджере «MAX».

По данным Минобороны РФ, всего за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Калмыкия, Республики Крым и над акваторией Каспийского моря.

Ранее мы рассказали, что 20 мая в Ростове обломки БПЛА повредили 24-этажный дом, пострадал мужчина.

