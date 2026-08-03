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В Ростовской области обгон на трассе привел к аварии, погиб пассажир, пострадали еще два человека

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Днем 2 августа в Ростовской области в результате аварии на трассе погиб пассажир легкового автомобиля. Водитель и еще один пассажир получили травмы и были госпитализированы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

ДТП произошло в 15.58 на 71 км автодороги «Боковская — Кашары». По предварительным данным, 26-летний водитель «ВАЗ 2112» при обгоне грузовика «Камаз» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Navara, за рулем которого находился 31-летний мужчина.

В результате происшествия погиб 41-летний пассажир «ВАЗ 2112». Также пострадали водитель отечественной легковушки и второй 50-летний пассажир. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что несовершеннолетний мотоциклист разбился насмерть при неудачном обгоне в Ростовской области.

Фото из архива

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

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