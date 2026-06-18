В Ростовской области несовершеннолетний обвиняется в совершении теракта на железной дороге

Подросток поджег оборудование на станции Зерноград по заданию куратора из мессенджера и получил вознаграждение.

В Южной транспортной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ростовской области. Его обвиняют по двум эпизодам части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

По данным следствия, несовершеннолетнему через мессенджер поступило предложение за деньги совершить незаконное вмешательство в работу объектов железнодорожной инфраструктуры. Получив инструкции, координаты объекта и средства на покупку необходимых материалов, обвиняемый в декабре 2025 года дважды поджег релейный шкаф на станции Зерноград Северо-Кавказской железной дороги. Это оборудование отвечает за автоматическое регулирование движения поездов и безопасность их следования.

Свои действия он снял на камеру мобильного телефона и отправил видео куратору, получив за это денежное вознаграждение.

Уголовное дело передано в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Фото пресс-службы УТ МВД России по СКФО из архива