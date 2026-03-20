В Ростовской области начался досрочный период сдачи ЕГЭ

В Ростовской области начался досрочный этап единого государственного экзамена, который продлится до 20 апреля.

В этом году в регионе для его проведения будет работать один пункт, где испытания пройдут 14 зарегистрированных участников, половина из которых – выпускники текущего года, информирует портал донского правительства.

Министр образования области Тамара Шевченко пояснила организационные детали:

«Во время проведения государственных экзаменов за процессом традиционно следят общественные наблюдатели и сотрудники региональных и федеральных ситуационных центров. Экзаменационные материалы передаются через интернет, а их печать будет осуществляться в аудиториях. После завершения экзамена работы также отсканируют прямо в аудиториях».

Первыми испытаниями для участников станут экзамены по географии и литературе. Далее, 24 марта, состоится ЕГЭ по русскому языку, а 27 марта – по математике, которые являются обязательными для одиннадцатиклассников.

Расписание также включает экзамены по физике, биологии и английскому языку 31 марта, устную часть по английскому 3 апреля, а также обществознание, химию и историю 7 и 10 апреля соответственно. Основные дни сдачи продлятся до 10 апреля, а с 13 по 20 апреля запланированы резервные сроки.

Для справки: основной период ЕГЭ в текущем году пройдет с 1 по 25 июня, с дополнительными днями для пересдачи 8 и 9 июля. Дополнительный период будет проходить с 4 по 25 сентября. Начало основного периода не ранее 1 июня позволит школам организовать последние звонки и провести полноценную подготовку к экзаменам.

На все время экзаменационной кампании в области действует «горячая линия» министерства образования по телефону: 8 (863) 269-57-42.

Напомним, по итогам ЕГЭ-2025 17 таганрогских одиннадцатиклассников получили на экзаменах максимальные 100 баллов.

Фото: donland.ru

