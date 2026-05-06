Выпускники Таганрога могут потренироваться в сдаче ЕГЭ с помощью цифрового тренажера

На портале «Госуслуги» запущен сервис «Навигатор подготовки к ЕГЭ», который позволяет выпускникам тренироваться в выполнении экзаменационных заданий, информирует портал донского правительства.

С помощью тренажера школьники Таганрога могут отрабатывать как отдельные упражнения, так и целые варианты тестов.

Как сообщила министр образования Ростовской области Виктория Чернышова, пока на платформе доступны материалы по двум предметам: математике базового уровня и информатике.

«Сервис включает задания для подготовки, перечень тем, на которые стоит обратить внимание, а также видеоконсультации от разработчиков ЕГЭ с ответами на вопросы об экзамене», — пояснила Чернышова.

Все материалы подготовлены специалистами Федерального института педагогических измерений, поэтому задачи соответствуют актуальным требованиям и методически выверены.

Чтобы воспользоваться тренажером, достаточно обратиться к цифровому ассистенту — роботу Максу с запросом «Навигатор подготовки к ЕГЭ» или найти его в приложении «Госуслуги» в разделе «Образование». Результаты всех попыток сохраняются в личном кабинете, что позволяет отслеживать прогресс и улучшать ответы.

Отметим, что для помощи в подготовке к выпускным экзаменам Рособрнадзор запустил серию видеоконсультаций «ЕГЭ на все 100!» с участием ведущих педагогов страны. В рамках проекта рассматриваются особенности экзаменов, даются практические рекомендации, разбираются типовые задания. Видеоматериалы доступны на платформах «ВКонтакте» и Rutube.

Напомним, основной период сдачи единого государственного экзамена в этом году пройдет с 1 июня по 9 июля.

