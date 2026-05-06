Школьников и студентов Дона приглашают к участию в 7 сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Стартовал 7 сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена». Этот проект, ориентированный на детей и подростков, является флагманским для Движения Первых и проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки.

С 2025 года конкурс вошел в состав национального проекта «Молодежь и дети» и входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Регистрация участников продолжается. Школьники 1-7 классов могут подать заявку до 29 мая, команды образовательных организаций — до 12 июня, а старшеклассники и студенты колледжей — до 18 июня 2026 года. Заявки принимаются на платформе конкурса.

Участникам предлагается выбрать одно из 12 направлений: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, добровольчество, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, а также государственная оборона и безопасность.

Для самых юных участников — школьников 1-4 классов — предусмотрено выполнение заданий вместе с родителями, бабушками, дедушками, братьями или сестрами старше 18 лет. Их ждут онлайн-знакомство, марафон развития и онлайн-собеседование. Очный финал для младшеклассников состоится в декабре 2026 года в предновогодней Москве, а победители могут быть приглашены в семейное путешествие.

Ученики 5-7 классов пройдут дистанционный этап, онлайн-собеседование и очный финал. Им предстоит тестирование на определение личностных особенностей, эрудицию и логику, а также рассказ о своих интересах и проектах. Финал для этой возрастной группы традиционно пройдет в июле в Международном детском центре «Артек». Победители получат возможность отправиться в образовательное «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию. Педагоги-наставники, подготовившие победителей среди учеников 5-7 классов, получат приз в 100 тысяч рублей и смогут пройти образовательную программу от партнеров конкурса.

Школьники 8-10 классов и студенты колледжей и техникумов в новом сезоне могут участвовать как индивидуально, так и в составе команды. На дистанционном этапе они пройдут тесты на выявление сильных сторон, профориентацию и тип интеллекта, подготовят видеовизитку, напишут эссе и расскажут о своей волонтерской деятельности. Также предусмотрены обучение по информационной безопасности и финансовой грамотности, а для детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят в трудной жизненной ситуации созданы специальные адаптационные возможности.

На этапе подготовки к полуфиналам появилось новое задание — волонтерская деятельность в своем регионе. Очные этапы включат региональную полезную программу, где участники встретятся с реальными задачами и смогут внести вклад в развитие регионов и страны.

Финал для школьников 8-10 классов пройдет осенью в «Артеке», а для студентов СПО — в Нижнем Новгороде. Победители получат до 1 миллиона рублей на обучение или реализацию проектов, а также дополнительные баллы при поступлении в вуз. Педагоги-наставники победителей получат денежную премию от 50 до 200 тысяч рублей.

В конкурсе могут участвовать команды образовательных организаций, в которых есть хотя бы один участник среди школьников 5-7 классов, 8-10 классов и студентов СПО или реализуется программа «Орлята России». Каждая команда состоит из одного педагога и четырех обучающихся из одной школы, колледжа или организации дополнительного образования. Они разрабатывают проекты, направленные на развитие образовательной среды и инфраструктуры. По итогам дистанционного этапа определят до 200 образовательных организаций с высшими баллами, которые примут участие в очном финале. Победителями станут 50 лучших организаций, каждая из которых получит премию в 2 миллиона рублей на реализацию своего проекта.

За шесть сезонов участниками «Большой перемены» стали более 7 миллионов человек. Генеральные партнеры проекта — ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Росатом», ПАО Сбербанк, VK и Госкорпорация «Роскосмос».