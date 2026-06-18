В Ростовской области на льготные лекарства в 2026 году выделили более 9,6 млрд рублей

Почти полмиллиона дончан имеют право на бесплатные медикаменты.

На заседании правительства Ростовской области рассмотрели вопросы обеспечения льготных категорий граждан лекарствами и специализированным лечебным питанием.

Как сообщил министр здравоохранения региона Наири Варданян, в системе льготного лекарственного обеспечения задействованы 102 медицинских учреждения, 217 аптек, работающих с льготными рецептами, а также более 8 тысяч врачей и фельдшеров, имеющих право их выписывать. На эти цели в 2026 году из бюджета выделено свыше 9,6 млрд рублей.

В текущем году правом на бесплатные лекарства в рамках федеральной программы обладают 480 тысяч человек, однако социальную услугу выбрали лишь 126 тысяч. Параллельно действует региональная программа, которая охватывает 359 тысяч жителей. Из них почти половина — 156 тысяч льготников — сохранили право на получение медикаментов. При этом отмечается устойчивый рост числа выписанных рецептов по региональной льготе.

По словам Наири Варданяна, отказ от лекарств в пользу денежной выплаты был связан с прежними трудностями получения препаратов, в том числе из-за усложнившейся логистики. Сейчас, как заверил министр, системных проблем нет, а контрактация проведена на 100%.

«Лекарственное обеспечение — приоритетный вопрос и важная социальная функция государства. Наша задача так организовать работу, чтобы все, кто нуждается в особом внимании, бесперебойно обеспечивались специальным питанием и лекарствами. Если для повышения доступности получения препаратов необходимо внедрять цифровые технологии, то этим обязательно нужно заниматься», — подчеркнул губернатор Дона Юрий Слюсарь.

Он также поручил к ноябрю представить план перехода на электронный рецепт с QR-кодом, что должно упростить и ускорить получение лекарств для всех льготников.

Фото: magnific