В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» появилась шумовая разметка

В регионе уже обустроено 98 километров трассы с шумовой разметкой, сообщает ГК «Автодор».

Шумовая разметка предназначена для повышения безопасности на дорогах. Она снижает риск аварий, помогает водителям сосредоточиться и уменьшает вероятность съезда с проезжей части.

Масштабный комплекс работ по устройству шумовой разметки выполняется на М-4 «Дон» в Краснодарском крае, Ростовской, Липецкой и Воронежской областях. Общая протяжённость нанесенной шумовой разметки превысила 370 километров.

В этом году особенностью проекта стало применение метода фрезерования. Такая технология нанесения термопластика существенно дешевле традиционной, при этом она эффективно выполняет свои функции.

«На обочинах дорог создаются вертикальные полосы глубиной до двух сантиметров. Эти полосы не наносят вреда шинам, но создают заметный шумовой эффект, предупреждающий водителей о возможном съезде с полосы», — рассказали в Автодоре.

Ремонтные работы проводились с ограничением скорости и временным сужением проезжей части, что обеспечило безопасность движения.

Фото: ГК «Автодор»