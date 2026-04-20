Донские полицейские спасли более двух тысяч раков

Изъятые у браконьеров, они были возвращены в природную среду обитания.

В Ростовской области полиция задержала двух мужчин по подозрению в незаконной добыче раков. В ходе специальной операции на Пролетарском водохранилище правоохранители изъяли более двух тысяч особей, что нанесло ущерб водным биоресурсам на сумму свыше полумиллиона рублей.

Операция была проведена силами Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону совместно с ОМВД России по Сальскому району в рамках мероприятия «Путина — 2026». В ночное время полицейские обнаружили местных жителей, которые проверяли заранее установленные раколовки. При осмотре их катера и автомобиля ВАЗ-2131 было найдено более 80 килограммов живых раков. Также изъяты сами ловушки, специальное снаряжение, моторная лодка и внедорожник.

Поскольку все ракообразные были живы, их оперативно вернули в природную среду обитания при содействии специалистов Южного филиала ВНИРО.

В настоящее время дознаватель ОМВД России по Сальскому району решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных. Им инкриминируется часть 3 статьи 256 УК РФ, которая касается незаконной добычи водных биоресурсов.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО