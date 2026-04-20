Еще 114 человек стали почетными донорами Ростовской области

Еще 114 жителей Ростовской области получили региональное звание «Почетный донор Ростовской области». Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Донорство крови — это благородное дело, которое измеряется спасенными жизнями. Это тихий подвиг, доступный каждому здоровому человеку, и надежда для пациентов в наших больницах. Поддержка донорского движения — не просто социальная задача, это инвестиции в жизнь и здоровье жителей области», — отметил Юрий Слюсарь.

Все награжденные получают нагрудный знак и удостоверение. В год присвоения звания им выплачивается единовременное пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения. Для сохранения права на ежегодную выплату почетный донор должен продолжать безвозмездно сдавать кровь не менее трех раз или ее компоненты не менее семи раз в течение года.

Областная награда была учреждена в декабре 2024 года в дополнение к федеральным званиям «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России». На сегодняшний день этого звания на Дону удостоены уже более 1000 человек.

Напомним, что сегодня, 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Праздник был учрежден в 2007 году по итогам круглого стола по проблемам донорства и службы крови, который проходил в Государственной Думе РФ. Он посвящен людям, безвозмездно сдающим кровь ради спасения жизней, а также медицинским работникам, обеспечивающим безопасность донорской помощи.

