Еще 114 человек стали почетными донорами Ростовской области

Всего более 1000 дончан удостоены этого звания.

Еще 114 жителей Ростовской области получили региональное звание «Почетный донор Ростовской области». Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Донорство крови — это благородное дело, которое измеряется спасенными жизнями. Это тихий подвиг, доступный каждому здоровому человеку, и надежда для пациентов в наших больницах. Поддержка донорского движения — не просто социальная задача, это инвестиции в жизнь и здоровье жителей области», — отметил Юрий Слюсарь.

Все награжденные получают нагрудный знак и удостоверение. В год присвоения звания им выплачивается единовременное пособие в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения. Для сохранения права на ежегодную выплату почетный донор должен продолжать безвозмездно сдавать кровь не менее трех раз или ее компоненты не менее семи раз в течение года.

Областная награда была учреждена в декабре 2024 года в дополнение к федеральным званиям «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России». На сегодняшний день этого звания на Дону удостоены уже более 1000 человек.

Напомним, что сегодня, 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Праздник был учрежден в 2007 году по итогам круглого стола по проблемам донорства и службы крови, который проходил в Государственной Думе РФ. Он посвящен людям, безвозмездно сдающим кровь ради спасения жизней, а также медицинским работникам, обеспечивающим безопасность донорской помощи.

Фото: donland.ru

