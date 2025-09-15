На М-4 «Дон» в Ростовской области возобновили ремонтные работы

С 15 сентября ГК «Автодор» возобновляет ремонтные работы на трассе М-4 «Дон» в нескольких регионах, в том числе и в Ростовской области.

Так, в Ростовской области начнётся ремонт двух участков. В Аксайском районе, на отрезке с 1063 по 1072 км альтернативной трассы М-4 «Дон», будет заменён верхний слой асфальта.

На обходе Тарасовки, с 877 по 907 км, обновят верхний и нижний слои дорожного покрытия, а также установят телескопические лотки для отвода воды. Завершение работ планируется к концу 2026 года.

Также ремонт трассы продолжат в Московской, Тульской областях и Краснодарском крае. Ремонтные работы были временно приостановлены на период высокого сезона на М-4 «Дон», которая является основной федеральной дорогой, ведущей на юг страны.

Напомним, что в текущем году продолжается ремонт М-4 «Дон» на участке с 933 по 1024 километр. Этот участок проходит через Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы, а также города Каменск-Шахтинский и Шахты.

«В рамках проекта планируется расширить более 90 километров дороги до шести полос. Также будут построены новые транспортные развязки и обновлены существующие», сообщает ГК «Автодор».

Фото Госавтоинспекции по РО из архива