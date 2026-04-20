Главная » Новости Ростовской области

В Ростове из-за пожара в школе эвакуировали 950 человек

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

20 апреля в Ростове произошел пожар в учебном кабинете школы № 53. Во время происшествия из здания было эвакуировано 950 человек, сообщает региональное ГУ МЧС.

Информация о пожаре в школе на улице Малюгиной поступила на пульт дежурного в 08.17. На место выезжали 27 сотрудников МЧС и 10 спецмашин. Огонь на площади 10 квадратных метров удалось ликвидировать уже в 08.36.

«Во время происшествия никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.

Причины происшествия устанавливаются.

Фото ГУ МЧС

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пожар происшествия Ростовская область школа
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru