В Ростове из-за пожара в школе эвакуировали 950 человек

20 апреля в Ростове произошел пожар в учебном кабинете школы № 53. Во время происшествия из здания было эвакуировано 950 человек, сообщает региональное ГУ МЧС.

Информация о пожаре в школе на улице Малюгиной поступила на пульт дежурного в 08.17. На место выезжали 27 сотрудников МЧС и 10 спецмашин. Огонь на площади 10 квадратных метров удалось ликвидировать уже в 08.36.

«Во время происшествия никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.

Причины происшествия устанавливаются.

Фото ГУ МЧС