Донские таможенники обнаружили у капитана турецкого судна незадекларированные сигареты

Их количество превысило разрешенную норму в 12 раз.

Капитан турецкого судна попытался ввезти в Россию крупную партию сигарет без оформления. Правонарушение было выявлено сотрудниками таможни и пограничной службы в порту Азова.

Теплоход, прибывший из турецкого порта Кроман, зашел в пункт пропуска «Морской порт Азов» для прохождения таможенных процедур. В ходе совместной проверки таможенники и сотрудники Пограничного управления ФСБ обнаружили у капитана судна 2500 сигарет, которые не были задекларированы.

По словам самого моряка, он приобрел табачные изделия для личного использования во время рейса. «В соответствии с законодательством разрешен ввоз для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС не более 200 сигарет», — прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности начальника таможенного поста «Морской порт Азов» Виталий Бартенев.

В отношении капитана возбуждены два дела об административных правонарушениях.

