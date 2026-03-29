В Ростовской области мужчина выстрелил в 15-летнего подроста из винтовки и ранил его в живот

В Ростовской области мужчина обвиняется в стрельбе из пневматической винтовки в подростков. Следственный комитет региона сообщает, что инцидент произошел в станице Каргинская Боковского района 25 марта.

По данным следствия, житель станицы, находясь во дворе своего дома, заметил двух незнакомых ему подростков. Предположив, что именно они бросали камни в крышу его гаража, мужчина с целью напугать подростков выстрелил из пневматической винтовки металлической пулей в 15-летнего юношу. Получив ранение, потерпевший был вынужден обратиться за медицинской помощью в больницу, где ему провели операцию по извлечению пули из брюшной полости.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ -умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Фото rostov.sledcom.ru 

