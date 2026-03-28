Главная » Новости Ростовской области

На Дону под суд пойдет браконьер, ловивший рыбу в нерестовый период

На чтение 2 мин Просмотров 17 Опубликовано

69-летнего жителя Ростовской области будут судить за 30 экземпляров рыбы, незаконно выловленной в период нереста.

В Шолоховском районе завершено расследование уголовного дела о браконьерстве.

По данным следствия, в апреле этого года местный житель установил в акватории реки Чир в Боковском районе две запрещенные лесковые сети. Из них он извлек 30 экземпляров рыбы, включая карася, леща и судака. В попытке скрыть следы преступления обвиняемый спрятал снасти с уловом у берега, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции. Сумма причиненного ущерба составила более 15 тысяч рублей.

Как сообщает региональный Следком, фигурант некоторое время уклонялся от следствия и был объявлен в розыск. После установления его местонахождения мужчина был задержан. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Браконьер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста). Максимальное наказание, предусмотренное данной частью стать – лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следком по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru