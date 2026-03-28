На Дону под суд пойдет браконьер, ловивший рыбу в нерестовый период

69-летнего жителя Ростовской области будут судить за 30 экземпляров рыбы, незаконно выловленной в период нереста.

В Шолоховском районе завершено расследование уголовного дела о браконьерстве.

По данным следствия, в апреле этого года местный житель установил в акватории реки Чир в Боковском районе две запрещенные лесковые сети. Из них он извлек 30 экземпляров рыбы, включая карася, леща и судака. В попытке скрыть следы преступления обвиняемый спрятал снасти с уловом у берега, однако его действия были пресечены сотрудниками полиции. Сумма причиненного ущерба составила более 15 тысяч рублей.

Как сообщает региональный Следком, фигурант некоторое время уклонялся от следствия и был объявлен в розыск. После установления его местонахождения мужчина был задержан. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Браконьер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста). Максимальное наказание, предусмотренное данной частью стать – лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следком по РО