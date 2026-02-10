В Ростовской области муниципалитет сдал в аренду городской водопровод без торгов

Нарушение антимонопольного законодательства прекращено спустя почти 16 лет.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Арбитражного суда Ростовской области и предписание Ростовского УФАС в отношении комитета по управлению имуществом (КУИ) города Батайска. Муниципальному органу предписано устранить нарушения, допущенные ещё в 2010 году, сообщает региональное УФАС.

В конце 2025 года антимонопольная служба выявила ограничение конкуренции при распоряжении объектами водоснабжения и водоотведения. По данным УФАС, в апреле 2010 года орган местного самоуправления заключил договор аренды централизованных сетей водоснабжения и водоотведения Батайска «без проведения торгов», чем ограничил конкуренцию, поскольку «другие потенциальные претенденты были лишены права на эксплуатацию объектов».

Ростовское УФАС выдало КУИ Батайска предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Теперь, спустя почти 16 лет, местные власти обязаны провести, наконец, конкурсные процедуры.

Фото: УФАС по РО.