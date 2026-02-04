В Ростовской области двух братьев будут судить за нападение на полицейских во время драки

В Ростовской области будут судить двух братьев, которые оказали сопротивление полицейским, пытающимся разнять драку, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По информации следствия, инцидент произошел в ноябре минувшего года в станице Вешенской. Между 27-летним и 17-летним родными братьями возник бытовой конфликт, переросший в драку. Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали прекратить дебош, но фигуранты проигнорировали их требования, оказали сопротивление и нанесли удары руками и ногами. В результате полицейским были причинены телесные повреждения.

В зависимости от роли и степени участия братья обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Фото rostov.sledcom.ru