В Ростове-на-Дону бомж ударил мужчину ножом за отказ пустить на ночлег

На счету злоумышленника уже есть судимость за кражу.

В Ростове бытовой конфликт между двумя мужчинами привел к поножовщине. Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции донской столицы. Злоумышленник — 52-летний мужчина без определенного места жительства, ранее судимый за кражу, оперативно задержан сотрудниками уголовного розыска.

Как установили в полиции, между 51-летним хозяином квартиры и его 52-летним знакомым возник бытовой конфликт. Причиной ссоры стал отказ хозяина пустить гостя на ночлег. В ходе ссоры один из них нанес оппоненту удар ножом. Потерпевший госпитализирован, а подозреваемый доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства, говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он взят под стражу.

Фото: скрин видео ТГ-канала «МВД 61».