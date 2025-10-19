В Ростовской области два человека погибли в страшной аварии с фурой

Виновником смертельного ДТП стал 19-летний водитель, не имеющий прав на управление транспортным средством.

Авария произошла в ночь на 18 октября на 148 км + 500 м автодороги «Элиста — Зимовники» в Зимовниковском районе Ростовской области. 19-летний водитель без прав на «Лада Приора» не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с фурой DAF с полуприцепом. Большегрузом управлял 38-летний мужчина.

После столкновения оба автомобиля загорелись.

«В результате ДТП водитель «Лада Приора» и его 22-летний пассажир скончались на месте происшествия», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полиция и следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

Госавтоинспекция Ростовской области напоминает — управление транспортным средством без водительского удостоверения — грубейшее нарушение законодательства, которое несёт смертельную опасность не только для самого водителя, но и для окружающих участников дорожного движения.

Фото: Госавтоинспекция по РО