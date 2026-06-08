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Зацепинг для лайков: в Ростовской области школьники рисковали жизнью ради видео в соцсетях

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В Ростове полиция составила протоколы на родителей подростков-зацеперов.

Новости Ростовской области

Сотрудники Ростовского линейного управления МВД России на транспорте обнаружили подростков, которые проехали на электричке, уцепившись за последний вагон. Несовершеннолетних заметили во время остановки состава.

«В ходе проверки выяснилось, что на станции Гниловская двое ребят в темное время суток запрыгнули на вагон, а их знакомые снимали происходящее на видео с платформы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних установили личности любителей экстремального развлечения. Ими оказались учащиеся одной из ростовских школ. Подростки пояснили, что решили попробовать зацепинг ради популярности в социальных сетях.

В отношении законных представителей школьников составлены протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Инспекторы ПДН провели с подростками и их родителями профилактические беседы. Детям напомнили о правилах безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры и о печальных последствиях зацепинга, включая смертельные травмы от падения, поражение электрическим током и термические ожоги. Родителям настоятельно рекомендовали контролировать местонахождение и досуг своих детей.

«Кроме того, приняты меры по блокировке доступа к видеосюжетам, пропагандирующим запрещенные виды проезда на поездах», — уточнила Ирина Волк.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганроге полиция нашла подростка, который повредил трамвайные остановки.

Фото и видео: МВД Медиа

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Таганрогская правда

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