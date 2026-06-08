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Вечером 8 июня жители Дона могут ощутить действие магнитной бури планетарного масштаба

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Солнечная активность, которая наблюдалась в начале июня и уже была объявлена завершившейся, может привести к сильной магнитной буре планетарного масштаба.

#Погода

«По расчетам, 8 июня вечером ожидается геомагнитный шторм уровня G3. Причиной стало облако плазмы, покинувшее Солнце 6 июня и, по данным математических моделей, движущееся по нестандартной траектории в сторону Земли», — сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вероятность бури оценивается в 96%, а шансы на то, что она продлится более суток и затронет завтрашний день, составляют 85%. Основным аргументом для такого прогноза стали данные космического аппарата STEREO, который находится на расстоянии около 100 миллионов километров от Земли и наблюдает за Солнцем сбоку.

«Накануне он прислал снимки, подтверждающие, что облако плазмы направлено точно на нашу планету. Кроме того, работающие у Земли коронографы зафиксировали событие типа «гало» — так классифицируются выбросы, движущиеся к Земле», — поясняют астрономы.

Плазма может достичь нашей планеты уже в ближайшие 1-2 часа.

Согласно шкале космической погоды NOAA, бури уровня G3, Кр=7 являются сильными. Они могут привести, в числе прочего, к увеличению сноса с орбиты космических аппаратов, ложным срабатываниям защиты в энергетических системах, прерываниям радиосвязи и сбоям в спутниковой навигации.

Медики рекомендуют метеозависимым людям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы, внимательно следить за своим самочувствием в период магнитных бурь. У них возможны головные боли и скачки артериального давления.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда

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