В Ростове-на-Дону ускорили процесс отбора контрактников для удобства кандидатов

В Ростове-на-Дону продолжает работу пункт отбора на военную службу по контракту Южного военного округа, куда обращаются граждане из разных регионов страны.

Специалисты кадрового органа подробно рассказывают кандидатам об особенностях прохождения службы, получении военно-учетной специальности, а также о положенных выплатах и льготах для военнослужащих и их семей.

В пункте отбора желающие поступить на контрактную службу проходят необходимые анализы для выявления социально значимых заболеваний, после чего их направляют на медицинский осмотр и беседу с психологом. По итогам отбора и с учетом пожеланий кандидата определяется его будущее место службы. Работа организована максимально удобно: оформление документов занимает один-два дня, после чего успешно прошедшие отбор кандидаты отправляются в воинские части для прохождения военной подготовки уже в статусе военнослужащих.

«Человек приходит к нам в пункт отбора, мы проводим с ним беседу, далее он идет на медицинскую комиссию. После прохождения комиссии в поликлинике, которая находится в пяти минутах от нас, кандидат возвращается в пункт отбора и заполняет необходимые анкеты и документы. На следующий день к нам приходят результаты по медкомиссии. Если человек здоров, то уже на следующий день он может убывать в воинскую часть. Мы стараемся все делать быстро, чтобы это было удобно нашим кандидатам, в том числе оплачиваем проезд, проживание для тех, кто приехал издалека», — пояснил Никита Скрябин, инструктор пункта отбора.

Кандидат на военную службу по контракту Владислав Босов, прибывший из Краснодара для заключения контракта, рассказал:

«Где-то месяц-два назад я еще задумывался, чтобы пойти на СВО, но тут мне друзья предложили такой вариант, как войска беспилотных систем. Это достаточно интересная вещь, по сути это новый род войск и проблем с обучением там не должно быть».

После прибытия в воинскую часть военнослужащих зачисляют в списки личного состава подразделения, ставят на все виды довольствия, и они приступают к курсу интенсивной общевойсковой подготовки на полигонах ЮВО.

Для заключения контракта можно обратиться в пункты отбора:

в Таганроге по адресу: улица Александровская, 37 (телефон: +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону по адресу: улица Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Напомним, военнослужащие, заключившие контракт на прохождение службы в войсках беспилотных систем с Минобороны России в Ростовской области, получают до 3,4 миллиона рублей единовременно (региональная и федеральная выплаты).

Фото: пресс-служба ЮВО