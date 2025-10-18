В Ростовской области 18-летний водитель без прав спровоцировал смертельное ДТП

В результате тройной аварии погиб 26-летний парень.

17 октября в 22.15 ДТП произошло на 899 км + 764 м автодороги А-270 «Новошахтинск — граница с Украиной». 18-летний водитель на Toyota Camry без водительского удостоверения врезался в остановившуюся на «Стоп-контроле» «Ладу Приору». От удара «Приора» по инерции столкнулась с «ВАЗ-2111», которым управлял 45-летний мужчина.

«В результате ДТП 26-летний водитель «Лада Приора» погиб на месте», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

