На Ростовскую область надвигается летняя гроза

Объявлено штормовое предупреждение, жителей Дона призывают к осторожности.

В ближайшее время и до конца суток в Ростовской области, по данным областного Гидрометцентра, ожидается ухудшение погоды. В МЧС распространили штормовое предупреждение.

Сегодня, 8 июня, в период 13-15 часов и до конца суток местами в донском региона ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с.

В связи с этим возможны обрывы линий связи и электропередачи, нарушения в работе всех видов транспорта, дорожных и коммунальных служб, а также систем жизнеобеспечения населения. Кроме того, не исключены сбои в работе дренажно-коллекторных и ливневых систем, подтопление пониженных участков, не имеющих естественного стока воды.

ГУ МЧС по региону настоятельно рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности: быть осторожными при нахождении на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами.

В случае возникновения нештатной ситуации необходимо обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото: «ТП»