На Дону суд рассмотрит дело капитана, допустившего навал судна на мост и причинившего ущерб на 3 млн рублей

В Ростовской области перед судом предстанет капитан теплохода, обвиняемый в нарушении правил безопасности на внутреннем водном транспорте, повлекшем крупный ущерб. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ на основании материалов прокурорской проверки. Следствие установило, что в апреле прошлого года капитан, следуя с места зимнего отстоя, допустил нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна. В результате произошел навал теплохода на правобережную часть разводного моста судоремонтно-судостроительного завода.

Судно получило повреждения, а предприятию был причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей. Материалы уголовного дела переданы в Аксайский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото Южной транспортной прокуратуры

