На донской трассе легковушка врезалась в «УАЗ»: один погибший, четверо раненых

15 октября в Ростовской области один человек погиб и четверо были ранены в результате серьезной аварии на трассе в районе станицы Мешковской. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 7.40 утра. По предварительной информации, 71-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» совершал обгон и выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено. Он врезался в движущийся во встречном направлении автомобилем «УАЗ», которым управлял 51-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «УАЗ» скончался на месте. Травмы получили водитель «ВАЗ-2115», его 62-летний пассажир, а также 47-летний и 62-летний пассажиры «УАЗ». Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото Госавтоинспекции РО