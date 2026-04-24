В Ростовской области 12-летний школьник разбил камнем окно пассажирского поезда

Гулявший на железнодорожных путях школьник испугался собаки, бросил в нее камень, который попал в окно проходящего поезда.

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Батайск Ростовской области поступило сообщение о разбитом стекле в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту «Томск — Адлер». Инцидент произошел в районе станции Кущевка.

Как выяснили правоохранители, неизвестный повредил остекление, когда состав двигался по открытому участку путей на перегоне между станциями «Кущевка» и «Степная».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортная полиция установила личность предполагаемого нарушителя. Им оказался 12-летний школьник из станицы Кущевской. На беседе с инспекторами мальчик рассказал, что гулял возле железной дороги. Испугавшись собаки, он попытался отогнать ее камнем, но промахнулся — камень угодил в боковое окно проходящего поезда и разбил его.

«Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Батайск провели с подростком профилактическую беседу. Ребенку подробно объяснили, чем опасны игры и нахождение на объектах железнодорожной инфраструктуры, а также напомнили, что подобные действия могут привести к трагическим последствиям», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Особое внимание полицейские уделили ответственности родителей. В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

