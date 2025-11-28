В Ростове вор-рецидивист воспользовался незапертой дверью в квартиру

Он проник в жилье и украл гаджеты, один из которых успел продать.

Ростовские полицейские задержали вора-рецидивиста, который воспользовался незапертой дверью квартиры, чтобы совершить очередную кражу. Подробности рассказали в пресс-службе донской полиции.

С заявлением в полицию донской столицы обратился 40-летний местный житель. Он рассказал, что из его квартиры пропали личные вещи.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали на кражу 38-летнего ростовчанина, ранее судимого за аналогичное преступление. Как выяснилось, злоумышленник воспользовался тем, что входная дверь была не заперта, проник в квартиру и похитил два «мобильника» и электронную сигарету. Один из телефонов вор успел продать, остальное присвоил. Сумма ущерба составила 28 650 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Злоумышленник взят под стражу.

Фото из архива