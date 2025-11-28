Главная » Новости Ростовской области

В Ростове вор-рецидивист воспользовался незапертой дверью в квартиру

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Он проник в жилье и украл гаджеты, один из которых успел продать.

Новости Ростовской области

Ростовские полицейские задержали вора-рецидивиста, который воспользовался незапертой дверью квартиры, чтобы совершить очередную кражу. Подробности рассказали в пресс-службе донской полиции.

С заявлением в полицию донской столицы обратился 40-летний местный житель. Он рассказал, что из его квартиры пропали личные вещи.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали на кражу 38-летнего ростовчанина, ранее судимого за аналогичное преступление. Как выяснилось, злоумышленник воспользовался тем, что входная дверь была не заперта, проник в квартиру и похитил два «мобильника» и электронную сигарету. Один из телефонов вор успел продать, остальное присвоил. Сумма ущерба составила 28 650 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Злоумышленник взят под стражу.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

донская полиция кража новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru