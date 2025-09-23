В Ростове водитель колесил по городу с чужими дипломатическими номерами  

В Ростове сотрудники ДПС задержали водителя BMW, который передвигался по городу с чужими дипломатическими номерами иностранного государства.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, мужчина не смог предъявить соответствующие документы на эти номера и рассказал, что нашел их на улице и установил на свой автомобиль. Как впоследствии выяснилось, фигурант вообще не мог находиться за рулем, поскольку был лишен права управления транспортным средством.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы. В том числе за отсутствие страховки, использование подложных госзнаков и управление машиной без прав. Нарушитель доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото Госавтоинспекции РО