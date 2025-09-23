Главная » Новости Ростовской области

В Ростове водитель колесил по городу с чужими дипломатическими номерами  

На чтение 1 мин Просмотров 51 Опубликовано

В Ростове сотрудники ДПС задержали водителя BMW, который передвигался по городу с чужими дипломатическими номерами иностранного государства.

Новости Ростовской области

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, мужчина не смог предъявить соответствующие документы на эти номера и рассказал, что нашел их на улице и установил на свой автомобиль. Как впоследствии выяснилось, фигурант вообще не мог находиться за рулем, поскольку был лишен права управления транспортным средством.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы. В том числе за отсутствие страховки, использование подложных госзнаков и управление машиной без прав. Нарушитель доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы рассказали, что в страшной аварии под Таганрогом легковушку сплющило между двумя грузовиками. 

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru