В Ростове следственно-оперативная группа работает на месте смертельного ДТП, где трое погибли и двое ранены

21 февраля в Ростове-на-Дону произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни трех человек. Еще двое пострадавших были госпитализированы, на месте работают сотрудники полиции.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария случилась на пересечении улицы Королева и проспекта Космонавтов. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередачи. В машине на момент ДТП находилось пять человек. Трое из них, к сожалению, погибли на месте, а двое других были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. От сильного удара машину практически разорвало пополам.

На место происшествия по указанию руководства выехали высокопоставленные сотрудники полиции: заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области — начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Юлия Одноралова и врио начальника Управления Госавтоинспекции региона полковник полиции Сергей Сасин. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Фото Госавтоинспекции РО