Под Таганрогом в ДТП пострадали двое взрослых и двое детей

Водитель не справился с управлением, и его автомобиль опрокинулся в обочину.

В Ростовской области на региональной дороге опрокинулся автомобиль, четыре человека, в том числе двое детей, пострадали.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, в четверг, 19 февраля, в 16 часов на 12-м км автодороги Матвеев Курган — Малокирсановка — Екатериновка 32-летний водитель, управляя автомобилем SsangYong Actyon, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующими опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали четверо пассажиров в возрасте 57, 33, 13 и 8 лет. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция РО