В Ростове пьяный водитель легковушки получил травмы, нарушив дистанцию и спровоцировав аварию

Вечером 31 января в Ростове пьяный водитель спровоцировал аварию, в результате которой получил травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. ДТП произошло в 20.35 на улице Доватора.

По предварительной информации, 30-летний водитель «Лада 212140» допустил столкновение с ехавшим впереди автомобилем Mercedes, за рулем которого находился 23-летний мужчина. Причиной инцидента стало несоблюдение безопасной дистанции, а также то, что водитель «Лады» управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. От удара Mercedes отбросило с дороги, и он врезался в дерево.

В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля. Все обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются сотрудниками полиции.

Фото Госавтоинспекции РО