Главная » Новости Ростовской области

В Ростове пьяный водитель легковушки получил травмы, нарушив дистанцию и спровоцировав аварию

На чтение 1 мин Просмотров 74 Опубликовано

Вечером 31 января в Ростове пьяный водитель спровоцировал аварию, в результате которой получил травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. ДТП произошло в 20.35 на улице Доватора.

Новости Ростовской области

По предварительной информации, 30-летний водитель «Лада 212140» допустил столкновение с ехавшим впереди автомобилем Mercedes, за рулем которого находился 23-летний мужчина. Причиной инцидента стало несоблюдение безопасной дистанции, а также то, что водитель «Лады» управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. От удара Mercedes отбросило с дороги, и он врезался в дерево.

В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля. Все обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются сотрудниками полиции.

Ранее мы рассказали, что на Дону водитель Chevrolet Niva погиб в ДТП с грузовиком и фурой.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru