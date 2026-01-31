Главная » Новости Ростовской области

На Дону водитель Chevrolet Niva погиб в ДТП с грузовиком и фурой

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства тройного ДТП, в котором один человек погиб, еще один пострадал.

В Зимовниковском районе Ростовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель человека. Столкновение трех автомобилей случилось 30 января около шести часов вечера на 146-м километре автодороги «Элиста-Ремонтное-Зимовники».

По предварительной информации, 65-летний водитель Chevrolet Niva, врезался в стоявший впереди грузовик «Урал» с прицепом. Грузовик, которым управлял 47-летний мужчина, остановился частично на обочине, частично на проезжей части из-за замыкания и последующего возгорания аккумуляторов.

После удара Chevrolet Niva отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с проезжавшим полуприцепом с фурой.

«В результате аварии водитель Chevrolet Niva погиб на месте, его пассажир получил травмы», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция региона традиционно напоминает участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения ПДД, особенно в сложных погодных условиях, что является залогом безопасности для всех.

Фото: Госавтоинспекция по РО

