В Ростове полиция разыскивает водителя электросамоката, который сбил 10-летнего пешехода и скрылся

Пострадал ребенок, который шел по тротуару.

В донской столице утром 17 июня произошло ДТП, в ходе которого пострадал 10-летний пешеход. Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, инцидент произошел в Советском районе донской столицы.

По предварительным данным, около 9.20 неустановленный водитель на электросамокате совершил наезд на несогвершеннолетнего, который шел по тротуару возле дома 10а/2 по проспекту Коммунистическому.

В результате аварии ребенок получил травмы. Сотрудники полиции просят очевидцев происшествия позвонить в дежурную часть ОБ ДПС по телефону: 8 (863) 249-26-42.

Фото: magnific (для иллюстрации)