В Ростове полицейский вез пострадавших в больницу, когда попал в смертельную аварию

На чтение 1 мин Просмотров 62 Опубликовано

Стали известны подробности страшной аварии, которая случилась утром 21 февраля в Ростове пересечении улицы Королева и проспекта Космонавтов.

Новости Ростовской области

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, изначально в этом районе произошло другое ДТП, в котором пострадал мужчина. Его родственники обратились за помощью к знакомому полицейскому, который в тот момент был не на службе. Офицер на автомобиле, принадлежавшем его знакомому, вместе с ними выехал в сторону медицинского учреждения. В пути водитель не справился с управлением, что привело к аварии – автомобиль врезался в столб, и его буквально разрубило на две части.

В результате ДТП сам полицейский и двое пассажиров скончались на месте. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы. По факту случившегося региональная прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Фото Прокуратуры РО

