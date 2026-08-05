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В Ростове ночью горели АЗС и административное здание, поврежден 21 автомобиль

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В ночь на 5 августа в Ростове тушили большие пожары в районе площади Королева и проспекта Космонавтов, где горела АЗС, административное здание и около двух десятков машин, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Сообщение о пожаре на проспекте Космонавтов, 41/3 поступило около часа ночи, площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Огнем был охвачен вход в трехэтажное административное здание и 21 автомобиль. На месте работали восемь спецмашин МЧС. Ликвидировать пожар удалось в 02.42.  

В это же время на улице Королева 19/1 тушили пожар на территории АЗС. Здесь с огнем боролись 16 сотрудников МЧС и 4 спецмашины. Возгорание на площади 150 квадратных метров было ликвидировано в 01.40,

«Информация о пострадавших во время происшествий не поступала», — сообщили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что на Дону при тушении пожара в частном доме обнаружено тело 62-летнего мужчины.

Фото и видео: мессенджер «MAX» ГУ МВД по РО

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АЗС новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

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