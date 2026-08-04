На Дону наказали кредитную организацию за настойчивые звонки должнице

Суд признал кредитный договор незаключенным, но учреждение продолжало давить на женщину.

В донское отделение федеральной службы судебных приставов поступила жалоба. Женщина сообщила о возможном нарушении ее прав при взыскании просроченной задолженности. Ведомство начало разбираться в деле.

В ходе административного расследования выяснилось, что Ростовский областной суд апелляционным определением признал потребительский кредитный договор не заключенным. Несмотря на это, кредитная организация все равно продолжила требовать возврат долга. Банк совершил более восьми телефонных звонков должнице, чем нарушил пункт 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. За такое нарушение предусмотрена ответственность по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ.

В отношении кредитной организации составили протокол об административном правонарушении. Постановлением регионального управления ФССП компанию оштрафовали на 150 000 рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Ростовской области.