Несмотря на сложные погодные условия аграрии Дона уже убрали 90 процентов зерновых

В Ростовской области аграрии обмолотили 2,9 миллиона гектаров, что составляет около 90 процентов от запланированного объема, сообщает официальный портал донского правительства. В текущем году под ранние зерновые и зернобобовые культуры было отведено 3,3 миллиона гектаров, из которых 2,8 миллиона гектаров занимают озимые.

Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что, несмотря на сложные погодные условия во время уборочной кампании, донские сельхозпроизводители добиваются хороших показателей и вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Регион остается одним из ключевых экспортеров зерна: на долю области приходится порядка 12 процентов всего российского экспорта, а география поставок включает более 100 государств.

В этом году перед регионом встала задача перестраивать традиционные логистические маршруты, что привело к снижению закупочных цен на зерно для сельхозтоваропроизводителей. Юрий Слюсарь подчеркнул, что правительство Ростовской области совместно с Минсельхозом РФ и Минтрансом РФ сейчас рассматривает все возможные способы для скорейшей нормализации ситуации на зерновом рынке и обеспечения стабильного экспорта продовольствия.

Кроме того, в региональном минсельхозпроде действует горячая линия, по которой аграрии могут задать любые вопросы, связанные с уборкой и реализацией урожая.

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX».

Фото из архива пресс-службы губернатора