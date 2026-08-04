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Несмотря на сложные погодные условия аграрии Дона уже убрали 90 процентов зерновых

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В Ростовской области аграрии обмолотили 2,9 миллиона гектаров, что составляет около 90 процентов от запланированного объема, сообщает официальный портал донского правительства. В текущем году под ранние зерновые и зернобобовые культуры было отведено 3,3 миллиона гектаров, из которых 2,8 миллиона гектаров занимают озимые.

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Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что, несмотря на сложные погодные условия во время уборочной кампании, донские сельхозпроизводители добиваются хороших показателей и вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Регион остается одним из ключевых экспортеров зерна: на долю области приходится порядка 12 процентов всего российского экспорта, а география поставок включает более 100 государств.

В этом году перед регионом встала задача перестраивать традиционные логистические маршруты, что привело к снижению закупочных цен на зерно для сельхозтоваропроизводителей. Юрий Слюсарь подчеркнул, что правительство Ростовской области совместно с Минсельхозом РФ и Минтрансом РФ сейчас рассматривает все возможные способы для скорейшей нормализации ситуации на зерновом рынке и обеспечения стабильного экспорта продовольствия.

Кроме того, в региональном минсельхозпроде действует горячая линия, по которой аграрии могут задать любые вопросы, связанные с уборкой и реализацией урожая.

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX».

Фото из архива пресс-службы губернатора

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Таганрогская правда

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